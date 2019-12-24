Москва, , 15:16 — REGNUM Инициатива о запрете на участие в публичных слушаниях работников предприятий, расположенных на рассматриваемой территории, вызвали острые споры в Мосгордуме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Мосгордумы Елена Николаева («Моя Москва») отметила, что не является сторонником запрета. В ответ депутат Михаил Тимонов заявил, что работников специально сгоняют на публичные слушания и вынуждают принимать «нужное» решение при голосовании. Его слова поддержала депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ),

«Получается, что нужно не только работающим людям дать возможность голосовать. Надо всем мигрантам, живущим в районе дать возможность голосовать, людям из разных стран. Дело в том, что люди, которые живут в районе 15−20 лет, относятся к своему району совершено по-другому, чем те, кто работает там один-два года», — сказала Енгалычева.

Николаева в ответила, что к публичным слушаниям в Москве есть ряд нареканий. Однако запрещать что-то гражданам, которые проработали в районных больницах и других соцучреждениях по 10−15 лет, было бы не справедливо. Поэтому вводить полный запрет на участие работников на публичных слушаниях нельзя. Но можно организовать процесс так, чтобы каждому гражданину была обеспечена полная анонимность при голосовании, нейтрализуя таким образом «сгоны».

"Давайте предлагать конструктивные решения, которые бы не ущемили права», — отметила Николаева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мосгордуме предложили ограничить категории участников публичных слушаний