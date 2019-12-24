Москва, , 15:01 — REGNUM Обвиняемый в шпионаже иностранный гражданин Пол Уилан в ближайшие три месяца останется в следственном изоляторе. Такое решение сегодня, 24 декабря, вынес Московский городской суд.

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На продление ареста настаивало следствие. В результате суд продлил Уилану срок содержания под стражей до 29 марта 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин США, Ирландии и Канады, а также подданный Великобритании Пол Уилан в конце 2018 года был задержан в Москве по обвинению в шпионаже. У него изъяли флешку со сведениями, составляющими государственную тайну. Расследование его дела завершено.

В ноябре Мосгорсуд оставил без изменения постановление Лефортовского суда и отказался удовлетворить апелляционную жалобу, признав законным помещение под арест Пола Уилана.