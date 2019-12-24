Красногорск, , 15:36 — REGNUM Во время празднования Нового года и Рождества для обеспечения правопорядка в Подмосковье задействуют 14 тыс. полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Дополнительные наряды полицейских будут следить за порядком в период с 18 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Также к охранным мероприятиям привлекут сотрудников Росгвардии, ЧОО и народные дружины.

Планируется, что в праздничных мероприятиях на территории Подмосковья примут участие около 1,5 млн человек. Среди основных мер безопасности, предпринимаемых для защиты жителей и гостей, в ГУ МВД выделили проверку детских лагерей, пансионатов, домов отдыха и гостиниц; обследование мест проведения массовых гуляний кинологами; проверку автотранспорта на постах ДПС; охрану школ и дошкольных учреждений. В досмотре также будут участвовать женщины-сотрудники.