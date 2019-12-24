Джакарта, , 14:43 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что в настоящее время агентство установило 181 датчик раннего обнаружения землетрясений и цунами по всей стране, сообщает Republika.

Известно, что агентство установило 15 датчиков раннего обнаружения цунами в районе Западной Суматры.

Ожидается, что агентству предстоит установить еще 13 подобных устройств.

Издание отмечает, что датчики помогут оповестить население за несколько минут до землетрясения, чтобы информировать общественность о немедленной эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2019 года землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Малуку.

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