Джакарта, 24 декабря 2019, 14:43 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что в настоящее время агентство установило 181 датчик раннего обнаружения землетрясений и цунами по всей стране, сообщает Republika.
Известно, что агентство установило 15 датчиков раннего обнаружения цунами в районе Западной Суматры.
Ожидается, что агентству предстоит установить еще 13 подобных устройств.
Издание отмечает, что датчики помогут оповестить население за несколько минут до землетрясения, чтобы информировать общественность о немедленной эвакуации.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2019 года землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Малуку.
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