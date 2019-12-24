Улан-Удэ, , 14:41 — REGNUM К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился украинский гражданин с просьбой помочь получить временное убежище. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате омбудсмена, мужчина нелегально проживал на территории республики с 2011 года.

«Заявитель просил предоставить временное убежище, объяснив нежеланием «возвращаться на родину и воевать против мирного населения», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что украинец является уроженцем Бурятской АССР, прибыл в Россию в 2008 году и получил разрешение на временное проживание до 2011 года. Для дальнейшего пребывания здесь он документы уже не оформил.

Юлия Жамбалова обратилась в управление по вопросам миграции МВД с просьбой посодействовать беженцу при оформлении документов.

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