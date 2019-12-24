Москва, , 14:38 — REGNUM «Яндекс» своими последними инициативами с бюро кредитных историй показал в каком направлении могут эволюционировать нынешние системы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, комментируя запуск проекта по оценке платежеспособности российских граждан.

«Уже сейчас ведущие интернет-сервисы и социальные сети обладают массой ценных сведений о пользователях Сети, которые позволяют точнее настраивать рекламные кампании и как показала история с Facebook со скандалом, связанным с выборами президента США, возможно и определять ход истории.

Надстройка от «Яндекса», действительно, может улучшить скоринговые системы банков, однако вопрос в том какой ценой.

«Яндекс» вторгается на территорию частной жизни граждан, и даже, несмотря на меры предосторожности в виде передачи данных в виде некоего рейтинга в зашифрованном виде, так или иначе возникают вопросы по поводу гарантии сохранения конфиденциальности.

Так систему могут взломать (подобные прецеденты были в США), или же информация попадет в чужие руки благодаря злому умыслу конкретных сотрудников. Подобные мысли могут возникнуть у всякого, кто решится подписать соответствующее соглашение, без него это будет противоречить закону.

Вопросы возникает и к настройке алгоритмов «Яндекса» для формирования итогового скорингового балла: насколько она точна, не будет ли подвергаться перманентным доработкам и добавит ли эффективности принимаемым банками решениям?

Компания не раскрывает эти 1 тыс. показателей, которые будет обрабатывать «черный ящик», и какие им присваиваются веса. Это прерогатива банков, это покажет накопленная ими история — есть ли у этой системы ценность, за которую стоит платить», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поисковик «Яндекс» и два бюро кредитных историй (БКИ) — Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «Эквифакс» — запустили проект по оценке платежеспособности заемщиков для банков.

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