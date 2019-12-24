Андижан, Узбекистан, , 14:37 — REGNUM Российская авиакомпания «ИрАэро» приступила к выполнению авиарейсов по маршруту Москва — Андижан — Москва, сообщает 24 декабря издание UzDaily.

Первый самолет Sukhoi Superjet 100 по данному маршруту приземлился в Андижане 22 декабря. Стоимость билета в один конец составляет от 18 598 рублей. Самолет отправляется из московского аэропорта «Домодедово» в 1:00 и прибывает в Андижан в 7:10. Время в пути — 4 часа 10 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря иранская авиакомпания Zagros Airlines запустила прямое авиасообщение между Тегераном и Ташкентом. Компания выполняет один рейс в неделю по понедельникам.

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