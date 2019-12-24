Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Необычную акцию провела 24 декабря группа молодых людей перед офисом правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, активисты принесли с собой траурный венок с надписью: «Удалили, удалили». Также они разложили рядом листы с распечатанным на принтере изображением смеющегося до слез «смайлика».

Как рассказали участники акции журналистам, мероприятие было посвящено недавней истории с удалением ряда страниц и аккаунтов компанией Facebook. Активисты также потребовали от властей начать расследование в связи с размещением в соцсети аккаунтов, которые служба безопасности компании посчитала «фейковыми».

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель службы безопасности Facebook заявила, что были удалены ряд «подозрительных» страниц и аккаунтов, якобы связанных с правительством Грузии. Как было заявлено, на них согласовано освещалась и пропагандировалась деятельность грузинских властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратуру Грузии не заинтересовали «подозрительные» аккаунты в соцсетях