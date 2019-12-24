Москва, , 14:35 — REGNUM Число детей-сирот за 2010−2019 годы увеличилось в 3,6 раза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в субъектах РФ, а также о задачах на 2020 год.

«В 3,6 раза выросла численность детей-сирот, стоящих на учёте на получение жилого помещения. На 56% снизилась численность детей, находящихся в детских домах. Где-то на 55,7% снизилось число детей в домах ребёнка», — заявила Кузнецова.