Ставрополь, , 14:33 — REGNUM Житель Кочубеевского района Ставрополья стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма. На своей странице в соцсети 21-летний молодой человек разместил стихотворение, в котором восхвалял деятельность боевика, сообщили 24 декабря в пресс-службе СКР по региону.

Факт героизации деятельности участника запрещенной террористической организации установили следователи Кочубеевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставрополью. В настоящее время в отношении фигуранта дела суд избрал меру пресечения в виде зарпрета определённых действий. Дело находится в производстве, устанавливаются все обстоятельства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года уроженец Дагестана Омар Магомедов был признан виновным в публичном оправдании терроризма. Еще в марте 2014 года он разместил на своей странице в одной из социальных сетей видеоролик, содержащий публичное оправдание терроризма. Магомедову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении.