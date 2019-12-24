Москва, , 14:32 — REGNUM С 2010 года количество преступлений против половой неприкосновенности детей выросло более чем на 40%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в субъектах РФ, а также о задачах на 2020 год.

«Количество преступлений против половой неприкосновенности выросло за 10 лет на 41,7%. Число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, снизилось на 9%. На 54,2% снизилась численность несовершеннолетних, стоящих на учёте подразделений по делам несовершеннолетних. Более чем на половину снизилась численность несовершеннолетних, совершивших преступления», — заявила Кузнецова.