Москва, , 14:28 — REGNUM Охват детей дополнительным образованием в целом за 10 лет в России вырос. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в субъектах РФ, а также о задачах на 2020 год.

«За 10 лет на 30% увеличился охват детей дополнительным образованием. За последние три года есть некоторая тенденция к снижению — 5,2%. Поэтому мы говорим сегодня о том, что каждый третий ребёнок лишь занят подобного рода деятельностью», — заявила Кузнецова.