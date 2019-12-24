Москва, , 14:26 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в субъектах РФ, а также о задачах на 2020 год.

«Образование: из отрицательных отмечу неизменную ситуацию с нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях: на 100 мест приходится 105 детей», — заявила Кузнецова.

«Смотрели на протяжении десяти лет — было 105−106 на 100 мест. Поэтому ничего не изменилось», — подчеркнула она.