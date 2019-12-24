Волгоград, , 14:27 — REGNUM За мошенничество и служебный подлог осудили бывшую заведующую муниципального детского сада в посёлке Качалино Иловлинского района Волгоградской области. В общей сложности женщина совершила 14 эпизодов преступлений, ущерб от её действий превысил один миллион рублей, сообщили 24 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Заведующая с сентября 2014 года по декабрь 2017 года издавала подложные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях сотрудникам детского сада. Недостоверные сведения затем вносились в табеля учёта рабочего времени, а начисленную зарплату женщина присваивала. Кроме того, она фиктивно трудоустроила в детский сад четырёх работников и получала за них деньги. Уголовное дело в отношении руководителя возбудила прокуратура после обращений родителей воспитанников и работников дошкольного учреждения.

Свою вину заведующая признала частично. Иловлинский районный суд приговорил женщину к 3,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и постановил на два года лишить её возможности занимать руководящие должности. Приговор пока не вступил в законную силу, поскольку сторона обвинения сочла приговор слишком мягким и обжаловала решение суда.