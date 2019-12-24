Краснодар, , 14:23 — REGNUM Новая территориальная схема обращения с отходами будет утверждена к лету 2020 года, сообщили в пресс-службе крайадминистрации 24 декабря по итогам пресс-конференции заместителя министра ТЭК и ЖКХ региона Александра Трембицкого.

Он напомнил, что с 1 января 2020 года Краснодарский край переходит на новую схему обращения с отходами.

«Например, с нового года все муниципальные образования начнут переход на раздельный сбор пластика. И каждый год к раздельному сбору будет добавляться еще вид ТКО», — отметил Трембицкий.

Кроме того, с начала года на территории региона (11 зон) будут работать пять региональных операторов по обращению с ТКО — с начала года каждый из них должен открыть «горячую» линию для жителей.

Параллельно в регионе ведётся работа над новой территориальной схемой обращения с отходами, которая, в частности, предполагает укрупнение зон — вместо 11 их будет лишь пять. Утвердить новую территориальную схему планируют к лету 2020 года, после проведения слушаний.