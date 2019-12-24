Москва, , 14:21 — REGNUM В течение последних десяти лет в России наблюдается устойчивая тенденция к росту числа заболеваний у несовершеннолетних. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в субъектах РФ, а также о задачах на 2020 год.

«Здравоохранение: из отрицательных должны отметить устойчивую тенденцию увеличения количества заболеваний, зарегистрированных у несовершеннолетних — на 5,6%. Но здесь надо и говорить о выявляемости и диагностируемости», — заявила Кузнецова.«Растёт число детей с инвалидностью. Из относительно положительных мы можем сказать, что за 10 лет уменьшилось число детей, заболевших психическими расстройствами — более чем на 8%», — указала она.

В то же время в последнее время в этом отношении наметилась противоположная тенденция — за последние три года выявлен небольшой рост числа детей с психическими заболеваниями на 2%.