Москва, , 14:18 — REGNUM С 2010 по 2019 годы показатель смертности несовершеннолетних сократился почти в два раза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в субъектах РФ, а также о задачах на 2020 год.

«Из положительных — снизился показатель смертности несовершеннолетних на более 42% с лишним», — заявила Кузнецова.

Речь идёт о сравнении показателей на 1 января 2010 и 1 января 2019 года. Следует отметить, что к 2019 году в России насчитывалось 30 млн 213 тыс. 230 несовершеннолетних, что больше на 16% показателя на 1 января 2010 года — более 26 млн несовершеннолетних. Коэффициент рождаемости на начало 2019 года составил 12,4%.