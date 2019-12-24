Москва, , 14:22 — REGNUM Эксперты Роскачества изучили китайские салютные батареи десяти популярных торговых марок и пришли к выводу, что все они являются качественными и безопасными. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба организации.

Образцы фейерверков закупили на онлайн-площадках и в точках продаж по цене от 550 до 1999 рублей. Их проверили по 32 показателям качества и безопасности. Во всех случаях после запуска концентрация вредных веществ в воздухе не превышала норму, уровень шума также был не выше допустимых 140 дБ. В одном случае фейерверк действовал менее 30 секунд, хотя на упаковке значилось время работы «около 35 секунд».

Специалисты сбросили фейерверки с высоты 1,5 и 12 м на специальном полигоне, во всех случаях образцы сохранили работоспособность, детонации не произошло. Однако упавшую с большой высоты батарею запускать уже не следует, тогда как падение с полутора метров салюту не вредит.

Также салютные батареи жгли горелкой в течение трёх секунд и старили в климатической камере. Все образцы прошли испытания успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве посоветовали не покупать салюты в стихийных палатках и всегда проверять целостность упаковки.

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