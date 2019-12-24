Калининград, 24 декабря 2019, 14:06 — REGNUM В Калининграде суд удовлетворил иск прокурора Центрального района Калининграда о понуждении областного правительства включить сироту в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области сегодня, 24 декабря.
Суд первой инстанции ранее отказал в удовлетворении исковых требований, однако судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда решение отменила и постановила обеспечить сироту благоустроенным жильём. Прежнее жилое помещение, закрепленное за ребенком-сиротой, нуждалось в капитальном ремонте еще до достижения им совершеннолетия.