Моши, Танзания, , 14:39 — REGNUM Округ Моши в области Килиманджаро на севере Танзании занял первое место в рейтинге здоровья населения, экологической чистоты и охраны окружающей среды за 2019 год. Об этом передает газета Mtanzania.

Комментируя победу округа, мэр муниципалитета Моши Майкл Мвандези заявил, что первая строчка в рейтинге обусловлена высоким уровнем содействия населения в сфере внедрения экологических программ, а также современной системой сбора мусора.

Он добавил, что жители Моши традиционно ценят чистоту и сейчас они должны заслуженно гордиться награждением округа медалью, грамотой и премией в размере 20 миллионов танзанийских шиллингов.

«В этом году мы гордимся первым местом во всей стране, наш муниципалитет Моши, насколько нам известно, возглавлял рейтинг экологически чистых районов страны в течение семи лет подряд, уступив только в прошлом году и заняв третье место рейтинга», — заявил Мвандези.

Мвандези отметил, что теперь округ намерен готовиться к участию в состязании за первое место в аналогичном рейтинге за 2020 год.