Уфа, , 14:12 — REGNUM Около трех тысяч сотрудников МЧС и 900 единиц техники будут дежурить в Башкирии во время новогодних каникул. Об этом 24 декабря сообщил начальник регионального управления МЧС России Марат Латыпов на совместном заседании антитеррористической комиссии Башкирии и оперативного штаба в регионе.

По его словам, в Башкирии сотрудники МЧС взяли под особый контроль все площадки, на которых пройдут детские праздники. Кроме этого, под контроль взяты места продажи пиротехники.

Отмечается, что во время новогодних праздников в Башкирии будут дежурить около трех тысяч спасателей и 900 единиц техники.

По словам министра внутренних дел по Башкирии Романа Деева, в новогоднюю ночь общественный порядок будут охранять порядка трех тысяч сотрудников полиции. При этом в канун Рождества в места скопления людей выйдут усиленные наряды.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Твери поздравили с Новым годом траурным баннером