Курск, , 13:59 — REGNUM Компания «Экотекс» намерена приостановить работу производства в Курске до конца новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогам беседы вице-губернатора Курской области Алексея Смирнова с представителем головного офиса компании

«Мы договорились о том, что от «Экотекса» на месте будет назначен представитель, ответственный за взаимодействие с администрацией и жителями, чтобы в оперативном порядке решать вопросы», — сообщил Алексей Смирнов.

При этом, пояснил вице-губернатор, обращения о проведении дополнительных проверок на предприятии направлены в прокуратуру региона и в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Со своей стороны представители компании выразили готовность предоставить всю необходимую документацию.

Как сообщало ИА REGNUM, завод ООО «Экотекс», который занимается производством текстиля, ранее закрывали из-за сброса токсичных отходов в воду и обязали установить очистные сооружения. Однако жители Курска продолжают массово жаловаться на неприятный запах от предприятия.

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