Курск, 24 декабря 2019, 13:59 — REGNUM Компания «Экотекс» намерена приостановить работу производства в Курске до конца новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогам беседы вице-губернатора Курской области Алексея Смирнова с представителем головного офиса компании
При этом, пояснил вице-губернатор, обращения о проведении дополнительных проверок на предприятии направлены в прокуратуру региона и в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Со своей стороны представители компании выразили готовность предоставить всю необходимую документацию.
Как сообщало ИА REGNUM, завод ООО «Экотекс», который занимается производством текстиля, ранее закрывали из-за сброса токсичных отходов в воду и обязали установить очистные сооружения. Однако жители Курска продолжают массово жаловаться на неприятный запах от предприятия.
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