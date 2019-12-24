Акушинский район, Дагестан, , 13:58 — REGNUM В Дагестане похищено во время ремонта больницы в Акушинском районе свыше 9,7 млн рублей. В совершении хищения подозреваются подрядчики, выполнявшие ремонт. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в Генпрокуратуре.

Одно из них — в отношении строительных компаний — их обвиняют в мошенничестве, а второе — в отношении главного врача Акушинской центральной районной больницы, которого подозревают в служебном подлоге.

Как установлено, госконтракты на проведение ремонта кровли здания больницы и служебных помещений были заключены еще в 2016 году между главврачом и руководителями строительных компаний. Позже он подписал акты приемки выполненных работ, несмотря на то, что объемы были значительно завышены. Сумма ущерба превысила 9,7 млн рублей.

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