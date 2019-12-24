Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге намерен обратиться в администрацию города с предложением перенести с площади Восстания на площадь Мужества стелу в честь Победы в Великой Отечественной войне, а на ее место вернуть памятник императору Александру III. Ряд экспертов поддержали эту идею, об этом они сообщили журналистам на пресс-конференции 24 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обелиск Победы на площади Восстания, 9 мая Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Согласно идее фонда, 36-метровый обелиск «Городу-Герою Ленинграду», стоящий на площади Восстания с 1985 года, может быть перенесен на площадь Мужества в северной части города. На освободившееся место, согласно представленной концепции, должен вернуться памятник Александру III, который сейчас находится у Мраморного дворца.

Отметим, что, когда скульптор монумента императору Павел (Паоло) Трубецкой представил свою работу обществу в 1909 году, мнение горожан разделилось надвое, при том что большая часть из них осталась недовольной памятником, указывая что император выглядит как крестьянин, а лошадь похожа на корову.

По словам представителя Фонда содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге Филиппа Грибанова, данная идея — лишь концепция, реализация которой будет предложена администрации города после новогодних праздников в 2020 году. По его словам, речи о потере обелиска Победы не идет, просто ему будет найдена более приемлемая, по мнению фонда, площадка, а площадь Мужества — как один из вариантов его установки.

«Идея возвращения памятника (Александру III) на его историческое место давно витала в воздухе, чуть ли не с начала 90-х годов прошлого столетия. Это будет восстановление исторической правды и решение очень важной градостроительной составляющей — площадь предполагает что-то плотное, приземистее, не острое и устремленное в высоту», — заявил Грибанов.

Памятник императору был демонтирован в 1937 году и оттащен в Михайловский сад, находился там до конца Великой Отечественной войны. Затем его установили во двор Мраморного дворца, что также, по мнению Грибанова, не лучшее место для него.

«Памятник уникальный, интересный, хотя с неоднозначными оценками современников, такое время тогда было. С точки зрения нахождения памятника на нынешнем месте — всё очевидно, он зажат там, его сложно рассмотреть, и это не очень хорошо как для самого дворца и сквера, так и для памятника», — отметил спикер.

Одно из приоритетных мест для переноса обелиска — площадь Мужества. Сейчас сквер на площади, по словам инициаторов проекта, представляет собой незавершенный, с неправильной формой эллипс. Обелиск сможет завершить общую концепцию района — памятник о Великой Победе, который свяжет площадь с проспектом Непокоренных и Пискаревским мемориальным кладбищем. Кроме того, стела там будет гармонично смотреться благодаря фону — на крышах высотных домов установлены года Великой Отечественной войны 1941−1945.

«Если эти вывески привести в порядок, обновить и сделать ярче, то это может быть очень интересной современной композицией, которая обновит общую территорию», — подытожил Филипп Грибанов.

Памятник Александру III у Мраморного дворца Rusmuseum.ru

Идею возвращения памятника Александру III на площадь перед Московским вокзалом поддержал генеральный директор компании «ЛенСтройУправление» Владимир Трушковский. По его словам, она очень интересная, и это дань истории.

«Многие архитекторы имеют однозначное мнение относительно площади Восстания и считают, что памятник, который там стоял, держал площадь. Возвращение этого объекта совершенно правильное решение, я всячески «за», — отметил, в свою очередь, руководитель архитектурного бюро «Литейная часть — 91» Рафаэль Даянов.

Генеральный директор группы компаний «Геореконструкция» Алексей Шишкин считает, что технических сложностей в возвращении скульптуры Александру III на прежнее место нет.

«Я, как человек, всю жизнь проживший рядом с площадью Мужества, отмечу, что за время своего существования она как-то, но сформировалась, но, несмотря на своё название «площадь Мужества» лишена как такового акцента. Идея интересная, здравая и не позволит потерять символ нового времени — символ Победы в войне, и восстановить историческую справедливость на Знаменской (историческое название площади Восстания, — прим. ред.) площади», — сказал он.