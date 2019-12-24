Калининград, , 13:54 — REGNUM Калининградский зоопарк побил 30-летний рекорд посещаемости, сообщила администрация учреждения. 500-тысячным посетителем в 2019 году стала жительница литовской Клайпеды Ирина Демидова, которая приехала в российский эксклав вместе с мужем, дочерью, зятем и внучкой Настей по бесплатным электронным визам, которые для жителей 53 стран начали действовать летом этого года.

«В Калининграде до этого я была всего лишь раз. Мы решили сюда приехать, когда узнали про введение электронных виз. Надо сказать, что город очень изменился в лучшую сторону. Здесь очень доброжелательные люди, а еще нам очень понравился вкус вашей гречки. Летом мы были в зоопарке Хельсинки. Так что, нам есть, с чем сравнивать: Калининградский зоопарк выглядит достойно», — цитирует слова Демидовой учреждение.

Юбилейный посетитель получила в подарок сертификат и сувенирную продукцию зоопарка. По словам директора зоопарка Светланы Соколовой, ещё 8 лет назад за год заведение посещало 230 тыс. человек, а после изменения концепции и нового витка развития, который стартовал 7 лет назад, в администрации учреждения рассчитывали 2019 год заканчивать в лучшем случае на отметке 270−410 тыс. посетителей.

Новым импульсом стало начало работы системы выдачи бесплатных электронных виз, которыми в основном пользуются жители Литвы, Латвии, Польши, Германии и Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с лета 2019 года в литовских СМИ началась кампания по дискредитации системы бесплатных электронных виз и запугиванию граждан Литвы «опасностями», которые «подстерегают» их в российском регионе. В публикациях утверждалось, что в российском эксклаве все живут поголовно в нищете, жители страдают от алкоголизма и наркомании, туристическая инфраструктура не развита, но самое главное — каждый турист может стать объектом для российских спецслужб, которые с помощью провокаций могут такого туриста завербовать, а в Литве его обязательно разоблачат и надолго посадят в тюрьму.

Судя по статистике, вал негативных публикаций не только не остановил туристов, а, возможно, даже подогрел интерес к посещению Калининградской области по бесплатным электронным визам.

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Напомним также, граждане стран Прибалтики и ещё 51 государства с 1 октября смогли начать оформлять бесплатные электронные визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти. Визу, как и в случае с Калининградской областью, оформляют в течение 4 рабочих дней, они действуют 30 дней с момента получения, а находиться на территории РФ обладатели таких виз могут не более 8 дней.

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