Москва, , 13:52 — REGNUM Губернаторы Ростовской, Архангельской областей и Краснодарского края уже отреагировали на предложения активистов ОНФ, которые выступили перед главой государства во время встречи Владимира Путина с общественниками и сельхозпроизводителями в Адыгее. Главы регионов помогут представителям Народного фронта в развитии сельских территорий.

На встречу с Владимиром Путиным приехали 12 активистов Общероссийского народного фронта и Российского союза сельской молодежи (РССМ), а также местные фермеры и представители отрасли агропромышленного комплекса (АПК).

О наболевшей проблеме финансирования разработки проектно-сметной документации для участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» Владимиру Путину рассказала активист проекта ОНФ «Село. Территория развития», глава администрации Уляшкинского сельского поселения Ростовской области Наталья Манохина. По ее словам, команда сельского поселения развивает экотуризм: активисты выявили уникальный природный потенциал территории и провели первый фестиваль «Ольховые колки», который уже в этом году посетили более тысячи человек.

«Однако этого недостаточно, на селе нужно развивать инфраструктуру. Первой ступенью для участия в госпрограмме является разработка проектно-сметной документации, но она стоит не одну сотню тысяч рублей, и для нас как для дотационного поселения это очень сложно. Хотим попросить вас предусмотреть в федеральных и региональных программах комплексного развития сельских территорий финансирование разработки проектно-сметной документации», — обратилась Манохина.

Владимир Путин ответил, что подспорьем в решении вопроса могут стать типовые проекты, которые можно разработать и тиражировать из одного субъекта в другой.

«Мы подумаем над этим еще раз. Но что касается вашего случая, я попрошу губернатора. Надеюсь, он услышит то, что я сейчас скажу, чтобы он помог вам выставить заявку на получение этого финансирования», — сказал президент.

По словам Манохиной, губернатор Ростовской области Василий Голубев уже связался с командой развития Уляшкинского сельского поселения и пообещал помочь в реализации проекта по сельскому туризму и в развитии инфраструктуры.

Председатель Гулькевичского местного отделения РССМ в Краснодарском крае, фермер Мария Соколова, рассказала президенту о проблеме получения земель для крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) через торги.

«До 2015 года был закон, по которому на заявление КФХ предоставляли земли без торгов. Хочется от лица всех фермеров попросить вернуть этот закон. Конкурировать с более крупными фермерами и агрохолдингами на земельных торгах очень сложно», — сказала Мария.

Путин заявил, что подумает, как можно вернуться к прежнему регулированию оборота сельхозземель для небольших предприятий и прямо во время встречи передал поручение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в частном порядке решить проблему получения земли для хозяйства Марии Соколовой. По ее словам, региональные власти с ней уже связались и попросили приехать написать заявление.

Участница проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Архангельской области, директор Ассоциации по сохранению и развитию природного и культурного наследия «Голос Севера» Анна Клепиковская обратилась к президенту с просьбой наладить транспортное сообщение по трассе, ведущей из Архангельска в Мезенский район. По ее словам, эта дорога — основная связующая артерия, по которой туристы добираются до ее туристического комплекса «Голубино». Однако дорога — гравийная и после проезда лесовозов становится непригодна для легкового автотранспорта. С Анной уже связался губернатор Архангельской области Игорь Орлов и пообещал решить вопрос со строительством дороги.

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