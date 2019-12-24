Москва, , 13:49 — REGNUM Каток ВДНХ работает, он открыт для посетителей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителя выставочного комплекса.

«Каток ВДНХ работает в штатном режиме», — цитирует СМИ слова представителя.

По его словам, площадка не работала 23 декабря из-за технических работ, которые проводятся каждый понедельник.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о таянии льда и появлении луж на катке ВДНХ. По мнению пользователей сети, ситуация объясняется необычно тёплой погодой, установившейся в Москве в декабре.