Курган, , 13:45 — REGNUM В Курганской области ввели ограничение на продажу сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. Решение было принято региональным парламентом 24 декабря 2019 года единогласно.

В пылу обсуждения законопроекта депутат из фракции КПРФ Василий Кислицын предложил ввести за распространение наркотиков в России смертную казнь. Но на обсуждение данная инициатива не выносилась.

Отныне за продажу несовершеннолетним сосательных или жевательных смесей с никотином, которые называют снюсами и пэками, в Зауралье установлен штраф в пять тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области активно борются со снюсами и пэками