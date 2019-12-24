Москва, , 13:44 — REGNUM Эксперты ОНФ подвели итоги реализации проекта «Равные возможности — детям» в 2019 г. Они заявили, что именные сертификаты на дополнительное образование используют более 2 млн детей. Информационную поддержку получили свыше 200 тыс. родителей. Волонтеры открыли 883 бесплатных кружка, в которых занимаются 34 840 детей.

«Основная цель проекта — предоставить мальчикам и девочкам возможность бесплатно заниматься в тех кружках и секциях, которые выберет семья. Сейчас такие возможности есть не у всех. Пятая часть российских детей не посещают дополнительные занятия, и денежные затруднения семьи — главная тому причина. А за последние полтора года доля платных услуг в сфере дополнительного образования выросла с 54 до 62%», — отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Такие результаты показал мониторинг, проведенный ОНФ и фондом «Национальные ресурсы образования» в первом квартале 2019 г. среди 2,7 тыс. родителей.

По словам Духаниной, один из механизмов, позволяющих улучшить ситуацию, — система персонифицированного финансирования: дети получают именной сертификат с зачисленными на него бюджетными деньгами, которыми могут оплатить любой кружок, имеющий лицензию на образовательную деятельность. Система сейчас реализуется в 42 пилотных регионах, с 2020 г. присоединятся еще 35 субъектов.

Чтобы пользоваться сертификатом стало проще, в 2019 г. эксперты проекта Народного фронта запустили мобильное приложение «ОНФ. Сертификат». С его помощью родители могут через телефон получить именной сертификат, контролировать остаток средств на счете, записать ребенка в кружок и быстро связаться с ответственными структурами, если возникнет какая-то проблема. Сейчас приложение доступно для пользователей Android, а в первой половине следующего года оно будет разработано и для операционной системы IOS.

Также 230 тыс. родителей получили комикс-инструкцию, который в простой и доступной форме объясняет, как получить и использовать сертификат. Все меньше людей сталкиваются с проблемами при его получении: за два года их доля сократилась с 19 до 9%. Трудности с использованием возникали всего у 21% опрошенных. Такие результаты показал опрос более 1,1 тыс. родителей из 14 регионов, проведенный в 2019 г. ОНФ и фондом «Национальные ресурсы образования».

«Еще один способ сделать дополнительное образование доступнее — расширять сеть бесплатных кружков и секций, вовлекая неравнодушных людей в образовательное волонтерство. Благодаря усилиям добровольцев дети получают возможность развивать способности и открывать в себе новые таланты. За три года к проекту присоединились 3 700 волонтеров, и с каждым годом растет количество детей, которые занимаются в открытых добровольцами кружках. Чтобы поддержать волонтеров, мы второй год проводим конкурс программ образовательного волонтерства. В 2019 году авторы десяти лучших программ получили денежные призы, которые смогли потратить на обновление материально-технической базы кружка», — рассказала Любовь Духанина.

Все бесплатные объединения, участвующие в проекте, можно увидеть на интерактивной карте волонтерских кружков: можно найти нужные кружки и секции в своем районе, узнать расписание занятий, их программу и среднюю оценку, которую поставили этому объединению пользователи.

Для самых юных волонтеров, проводящих образовательные проекты, занятия и кружки, эксперты проекта учредили специальную номинацию в конкурсе детских добрых дел «Классно быть хорошим!».

«Такой обмен опытом между детьми помогает преодолеть барьеры и научить ребят принципам взаимопомощи. В этом году мы также начали акцию «Дети — детям», вызвавшую большой отклик. Мальчики и девочки записывают видеообращения к сверстникам, в которых рассказывают о том, как они справлялись с тяжелыми жизненными испытаниями. Эти ролики помогают подросткам не сдаваться, мотивируют их не упускать свои возможности», — отметила Духанина.

За год записано 30 видеообращений, среди участников акции — ребята с особенностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, подвергшиеся травле школьники. Видеоролики уже набрали 1,5 млн просмотров. Участникам акции часто пишут подростки, желающие их поддержать, поделиться своими историями, получить совет или помощь.

«Проект растет и вовлекает все больше заинтересованных людей. В этом году состоялось несколько профессиональных мастер-классов для воспитанников детских домов. Дети-сироты научились основам фотографии, навыкам визажа и моделирования бровей. В следующем году мы планируем выпустить карту образовательных льгот, которая позволит увидеть, какие меры социальной поддержки детей доступны в разных регионах России. Также идет разработка экологического пособия с дополненной реальностью для старших школьников и курсов по предпринимательству для сельских детей», — заключила Любовь Духанина.