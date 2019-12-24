Москва, 24 декабря 2019, 13:44 — REGNUM Эксперты ОНФ подвели итоги реализации проекта «Равные возможности — детям» в 2019 г. Они заявили, что именные сертификаты на дополнительное образование используют более 2 млн детей. Информационную поддержку получили свыше 200 тыс. родителей. Волонтеры открыли 883 бесплатных кружка, в которых занимаются 34 840 детей.
Такие результаты показал мониторинг, проведенный ОНФ и фондом «Национальные ресурсы образования» в первом квартале 2019 г. среди 2,7 тыс. родителей.
По словам Духаниной, один из механизмов, позволяющих улучшить ситуацию, — система персонифицированного финансирования: дети получают именной сертификат с зачисленными на него бюджетными деньгами, которыми могут оплатить любой кружок, имеющий лицензию на образовательную деятельность. Система сейчас реализуется в 42 пилотных регионах, с 2020 г. присоединятся еще 35 субъектов.
Чтобы пользоваться сертификатом стало проще, в 2019 г. эксперты проекта Народного фронта запустили мобильное приложение «ОНФ. Сертификат». С его помощью родители могут через телефон получить именной сертификат, контролировать остаток средств на счете, записать ребенка в кружок и быстро связаться с ответственными структурами, если возникнет какая-то проблема. Сейчас приложение доступно для пользователей Android, а в первой половине следующего года оно будет разработано и для операционной системы IOS.
Также 230 тыс. родителей получили комикс-инструкцию, который в простой и доступной форме объясняет, как получить и использовать сертификат. Все меньше людей сталкиваются с проблемами при его получении: за два года их доля сократилась с 19 до 9%. Трудности с использованием возникали всего у 21% опрошенных. Такие результаты показал опрос более 1,1 тыс. родителей из 14 регионов, проведенный в 2019 г. ОНФ и фондом «Национальные ресурсы образования».
Все бесплатные объединения, участвующие в проекте, можно увидеть на интерактивной карте волонтерских кружков: можно найти нужные кружки и секции в своем районе, узнать расписание занятий, их программу и среднюю оценку, которую поставили этому объединению пользователи.
Для самых юных волонтеров, проводящих образовательные проекты, занятия и кружки, эксперты проекта учредили специальную номинацию в конкурсе детских добрых дел «Классно быть хорошим!».
За год записано 30 видеообращений, среди участников акции — ребята с особенностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, подвергшиеся травле школьники. Видеоролики уже набрали 1,5 млн просмотров. Участникам акции часто пишут подростки, желающие их поддержать, поделиться своими историями, получить совет или помощь.