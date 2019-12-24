Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM Казаков в Ростовской области становится меньше. Как следует из данных, полученных по итогам проведения всероссийской переписи населения в 2002 и 2010 годах, численность казаков сократилась почти в три раза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По итогам переписи 2002 года казаков в Ростовской области (тех земляков, которые на вопрос о национальной принадлежности ответили: «Казак») оказалось более 87 тыс. человек. По данным переписи 2010 года, таким образом на вопрос о национальной принадлежности ответило около 29,6 тыс. человек», — сообщила на встрече с журналистами руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предстоящей всероссийской переписи населения, которая состоится 2020 году, специалисты также подсчитают численность казаков, проживающих в Ростовской области и других регионах РФ.