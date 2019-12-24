Ростов-на-Дону, , 14:20 — REGNUM В ходе всероссийской переписи населения, которая состоится в 2020 году, в Ростовской области пересчитают казаков. Об этом на встрече с журналистами заявила руководитель Ростовстата Марина Самойлова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В переписном листе есть соответствующая строка «Ваша национальная принадлежность». Согласно ст. 29 Конституции РФ, со слов опрашиваемого эта графа заполняется. И, если человек самоопределением относит себя в этой строке к казакам, переписчик так и заполнит эту строчку: «казак». Всех, кто выберет по самоопределению ответ «казак», [учтут], всё будет занесено и соответствующим образом подсчитано. Способ сбора и обработки информации дают нам возможность посчитать казаков», — сказала Самойлова.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2019 года в городе Шахты Ростовской области было выдано свидетельство о рождении ребёнка, в котором в графе «национальность» отец указал «казак». Однако никаких проблем со свидетельством о рождении ребёнка в дальнейшем не возникнет. Данная графа является лишь формальностью, считают юристы.

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