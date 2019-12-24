Сеул, , 13:37 — REGNUM За последние пять лет в Южной Корее четыре из десяти человек погибли в ДТП из-за непристёгнутого ремня безопасности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Корейское управление по транспортной безопасности (TS).

Согласно опубликованным данным, в период с 2014 по 2018 год в дорожно-транспортном происшествии из-за непристёгнутого ремня безопасности погибли 1 284 человека, что составляет 39,6% от общего числа аварий.

Известно, что в 2014 году данный показатель составлял 42,2%, в 2017 году — 36,9%, однако в 2018 снова увеличился до 37,5%.

В 2018 году наибольшее число дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли непристёгнутые водители или пассажиры, произошло в Пусане и Чеджу (67%), за ними следуют провинция Чолла-Путо (54%) и провинция Канвондо (47%).

Отмечается, что в 2016 году из-за непристёгнутого ремня безопасности погибли 248 человек, в 2017 году — 227 человек, в 2018 году — 222 человека.