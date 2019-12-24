Варшава, , 13:28 — REGNUM Прокурор Силезского отдела краевой прокуратуры Мачей М. был задержан в субботу, 21 декабря на одной из дорог в Силезском воеводстве за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По неподтверждённой пока информации, в его организме было более 2 промилле алкоголя. Как сообщает «Польское радио», ему уже предъявлено обвинение, и он отстранён от исполнения должностных обязанностей.

«Подозреваемый был задержан с поличным. 22 декабря 2019 года Суд коллегии при Генеральном прокуроре, действуя на основании ст. 135 статьи 10 Закона о прокуратуре выразил согласие на привлечение к уголовной ответственности Мачея M. В тот же день прокурор Отдела внутренних дел предъявил ему обвинение в преступлении на основании статьи 178a § 1кк, и применил к нему меры пресечения, в том числе, приостановил исполнение Мачеем M. исполнения служебных обязанностей прокурора», — сообщила пресс-секретарь Силезской краевой прокуратуры Ева Бялик.

Мачей М. был командирован в Силезский отдела департамента по делам организованной преступности и коррупции в Катовице из районной прокуратуры в Гливице. Сразу после задержания он был отозван из командировки, и окружным прокурором в Гливице в его отношении было возбуждено дисциплинарное дело.

В соответствии с польским законодательством, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, когда содержание алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, является уголовным преступлением. За это предусмотрено наказание в виде денежного штрафа, ограничения свободы, или лишения свободы до двух лет.