Москва, , 13:23 — REGNUM С декабря до середины марта, в период горнолыжного сезона, для москвичей и всех увлеченных горнолыжным спортом открыты дополнительные перелеты в Инсбрук — известный курорт в Австрии, расположенный недалеко от Вены. Перелеты осуществляются каждую субботу «Австрийскими авиалиниями».

Курорт очень хорошо известен и среди россиян, в связи с чем и было решено ввести дополнительные рейсы. Австрийский национальный авиаперевозчик разрешает бесплатно перевозить один комплект лыжного снаряжения на каждого пассажира бесплатно (лыжное снаряжение может включать 1 пару лыж, ботинки, шлем, перчатки и палки, кроме тарифа Economy Light, где разрешается только ручная кладь). Эти предметы следует разместить в двух упаковках (упаковка для лыж и упаковка для остального инвентаря). Кроме того, пассажиры могут бесплатно взять на борт стандартный регистрируемый багаж с лыжными костюмами и пр.

Инсбрук — это сердце Тироля, старинный город в окружении живописных гор. Традиционно в Инсбрук приезжают со всего мира, чтобы кататься на лыжах, сноубордах и коньках. Здесь есть вся инфраструктура для катания на зимних видах спорта. Город по праву считается спортивной меккой Тироля. Недаром здесь дважды проводились Зимние олимпиады — в 1964 и 1976 годах. Образ современного Инсбрука был бы неполным без сооружений знаменитых архитекторов нашего века. К таковым относится трамплин на горе Бергизель, построенный по проекту всемирно известного иракского архитектора Захи Хадид. Помимо своего футуристического внешнего вида трамплин известен тем, что здесь проходит один из этапов мирового «Турне четырёх трамплинов».