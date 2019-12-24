24 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 13:20 — REGNUM В день памяти святого преподобного Антония Сийского в Антониево-Сийском монастыре прошла литургия и областной оргкомитет по подготовке и празднованию 500-летия обители, которое состоится в 2020 году. Монастырь широко известен как место ссылки и насильственного пострижения под именем Филарета, основателя династии Романовых Федора Никитича Романова (1553−1633). Вел оргкомитет заместитель его председателя, глава правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Антониево-Сийская обитель в XVIII веке. Макет. Экспозиция Архангельского краеведческого музея Владимир Станулевич © ИА REGNUM

До юбилея осталось полгода, и, конечно, есть отставание в приведении в порядок этого древнего памятника истории и культуры. Архангельская область, при том что по закону не в состоянии тратить бюджетные средства на памятник федерального значения, взяла на себя ряд монастырских проблем. Некоторые мероприятия начинаются только сейчас.

Многое упирается в межевание земли вокруг обители, которое ранее не проводилось. Об этом оргкомитету доложила глава МО Холмогорский район Наталья Большакова.

Глава Холмогорского района Наталья Большакова докладывает о межевании земли в окрестностях обители на огкомитете по подготовке к 500-летию Антониево-Сийского монастыря Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По состоянию мобильной связи, а она в монастыре местами работает, а местами нет, директор архангельского филиала «Ростелекома» Андрей Прищемихин заверил, что здесь будут устойчиво работать 4 оператора («Мегафон», МТС, «Билайн», «Теле 2»).

По состоянию подъездов к обители сделал сообщение директор «Автодора» Архангельской области Игорь Пинаев. Летом 2019 года были отремонтированы девять километров асфальтовой дороги от федеральной трассы М8 Москва — Северодвинск до монастыря. К сожалению, по его словам, из-за охранной зоны заказника несколько километров дороги имеют полторы, а не две полосы движения — что не очень хорошо с точки зрения безопасности движения. Планируется устройство у стен обители автостоянки на 14 больших автобусов и 50 легковых автомобилей.

Существует проблема с монастырской гостиницей, в которой сейчас всего 15 мест. В дни юбилея, да и уже сейчас, она не может разместить всех желающих посетить историческое место. Пока решения по расширению гостиницы или строительству новой нет.

Самой значительной для монастыря стройкой планируется котельная. В обители сейчас 4 маленьких котельных, практически по одной на каждое жилое строение. Морозы зимой на Сие стоят крепкие, и котельные потребляют в год примерно 100−130 тонн угля и 500 кубометров дров. Проект новой котельной пока на стадии подготовки техзадания, предварительно определено топливо, на котором она будет работать, — это будут дрова или щепа, и место — справа от дорожки к воротам обители, на месте огорода.

Митрополит Архангельский Корнилий, наместник Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий (Нестеров) и глава правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев открывают заседание оргкомитета по 500-летию обители святого Антония Сийского Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Обители, да и деревням неподалеку, необходим водозабор из озера Михайловское, на берегу которого 500 лет назад монах Антоний выбрал место для монастырских келий. Вопрос сегодня также на уровне формулировки техзадания — скорее всего, источником финансирования станет федеральный проект «Чистая вода», и тогда водозабор будет обслуживать поселения и заодно монастырь.

Но самая большая проблема за пределами возможностей правительства Архангельской области. За 27 лет после возвращения монастыря Церкви, государство выделило на его реставрацию около 30 млн рублей, при цене вопроса в сотни миллионов. Стоимость восстановления памятника в 2015 году рассчитали специалисты Центральных научно-реставрационных мастерских Минкульта РФ по государственным расценкам, хотя, если бы храмами занималась Церковь, реставрация обошлась бы в 10 раз дешевле. Но федеральное законодательство не позволяет идти этим путем — нужен проект организации, имеющей лицензию на реставрационное проектирование, экспертиза лицензированной экспертной организации, вести реставрацию должно также лицензированное реставрационное предприятие. Всё это выливается в цены, превышающие аналогичные строительные расценки в 5−10 раз.

Архангельской митрополией поданы заявки в финансово-хозяйственное управление Московской Патриархии и Министерство культуры РФ на сумму 75 млн рублей по реставрации Свято-Троицкого собора и разработку проектной документации по Благовещенской церкви, пострадавшей в большом пожаре в августе 1992 года.

Анна Ивченко, руководитель областной инспекции по охране памятников, оптимистично смотрит на выделение этих средств, хотя есть сомнения, не растянется ли на годы их выделение и включат ли в бюджет проектирование, — есть неофициальная установка Минкульта РФ новых объектов не начинать.

Анна Ивченко — руководитель областной инспекции по охране памятников истории и культуры, сообщает на заседании оргкомитета по подготовке к 500-летию обители о ходе реставрации Антониево-Сийского монастыря © Пресс-службы Архангельской епархии

По помощи в создании монастырского музея, по словам зампреда оргкомитета Алексея Алсуфьева, правительство области даст поручение своему министру культуры В. Яничек.

Митрополит Архангельский Корнилий вручил икону Казанской Божией Матери Алексею Алсуфьеву с благословением на дело восстановления Антониево-Сийского монастыря как памятника истории Русского Севера.

Митрополит Архангельский Корнилий вручает икону Казанской Божией Матери председателю правительства Архангельской области Алексей Алсуфьеву Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Программа юбилейных мероприятий запланирована на август 2020 года и зависит от решения святейшего патриарха Кирилла посетить славную обитель. Интерес к посещению монастыря обозначил ряд высокопоставленных гостей юбилея, по приглашению и составлению программы визитов которых ведется работа.