Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM Благоустройство сквера за Оперным театром в Екатеринбурге завершится к 28 декабря 2019 года. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчян, такую дату назвала компания-подрядчик. В этот же день комиссия должна принять объект.

Специалист отметила, что рабочие ещё продолжают благоустройство в зеленой зоне сквера.

Как сообщало ИА REGNUM, сроки сдачи объекта регулярно переносили. Власти ожидали, что объект сдадут ещё ко Дню города, но подрядчик не успел закончить работу и к декабрю 2019 года.

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