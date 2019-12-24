Киев, , 13:19 — REGNUM Идею перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря не поддерживают 64% жителей Украины, сказано в результатах опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованных 24 декабря на сайте организации.

Идею переноса даты празднования Рождества на 25 декабря поддерживают 25% опрошенных, не поддерживают — 64%, 7% равнодушны к этому вопросу, а 4% не смогли ответить.

Социологи отметили, что в 2016 году данную идею поддерживали всего 15%, а 69% респондентов были против.

Опрос проводился с 5 по 8 декабря 2019 года, опрошены 2 тыс. жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее львовский журналист Остап Дроздов призвал украинских раскольников перенести дату празднования Рождества, поскольку, по его мнению, 7 января Рождество празднует только «враждебная российская и пророссийская церкви».

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