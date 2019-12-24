Москва, , 13:11 — REGNUM Художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает 24 декабря ТАСС со ссылкой на источник.

«Волчек в Боткинской, двустороннее воспаление легких, подключена к аппарату, — сказал собеседник издания. — Минимум на неделю аппарат вентиляции легких».

Напомним, ранее сообщалось, что Волчек доставили в клинику накануне вечером и сразу поместили в реанимацию с серьезными проблемами с сердцем. Врачи, по данным ряда СМИ, диагностируют также воспаление легких.

Народная артистка СССР Галина Волчек является одним из основателей знаменитого московского театра «Современник».