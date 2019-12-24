Варшава, , 13:05 — REGNUM В понедельник, 23 декабря, городской совет Закопане принял решение о запрете запуска пиротехнических изделий в общественных местах. Как сообщает «Польское радио», за решение проголосовали 13 депутатов совета, трое воздержались, противников не было.

Как пояснил председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству города Павел Стрончек, запрет вводится с новогодней ночи. Первоначально предполагалось, что запрет будет распространяться только на новогодние праздники, но советники приняли поправку, распространяющую запрет на весь год.

«Фейерверки часто запускают люди в нетрезвом состоянии, считаю, что такой вид развлечений не нужен, более того, — это вредно и угрожает безопасности», — заявил депутат Павел Мруз.

Депутаты в постановлении отметили, что фейерверки представляют не только пожарную опасность, но также угрожают животным. Как домашним, так и диким, обитающим в Татрах.

Запрет вступает в силу в общественных местах, таких как улицы и площади города, но не распространяется на частные владения.

Закопане — популярный лыжный курорт в Высоких Татрах на юге Польши. В год там бывает до двух миллионов гостей. Ранее курорт был очень популярен у российских туристов, но с 2014 года там отмечались случаи отказа в размещении и обслуживании россиян, поддерживающих политику своего государства.