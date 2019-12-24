Москва, , 13:08 — REGNUM Басманный суд Москвы во вторник, 24 декабря. рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения для петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ. Суд решил оставить Соколова под стражей еще на три месяца.

Напомним, действующая мера пресечения в виде содержания под стражей истекала 8 января 2020 года. Соколов находится в Москве в спецучреждении на психолого-психиатрической экспертизе.

Как сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о замене меры пресечения на любую иную, не связанную с содержанием в СИЗО, например, на домашний арест.

Мера пресечения в виде «стражи» продлена судом по 9 апреля 2020 года, то есть, ровно до истечения срока в пять месяцев с момента задержания историка.