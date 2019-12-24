Москва, , 13:02 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (90%) удовлетворены кругом своего общения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также большинство граждан удовлетворены своим образованием и положением в обществе — 98% и 80% соответственно, питанием и жилищными условиями — 78% и 73% соответственно

В целом за 20 лет удовлетворенность российских граждан своей жизнью выросла на 17 п. п. — с 61% в 2000 году до 79% в конце 2019 года.

Опрос проведен 18 декабря 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом уходящий 2019 год оценили как средний 66% жителей РФ. Для 18% уходящий год был хорошим, для 15% — плохим.

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