Батуми, Грузия, , 13:12 — REGNUM Аномально теплая погода для последнего зимнего месяца года установилась в Батуми. Об этом 24 декабря сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на синоптиков.

По данным метеорологов, во вторник была зафиксирована температура +24 °С. Это самый высокий показатель с 1936 года. Отмечается, что теплый декабрь был и в 1962 году, но тогда максимальная температура достигла отметки +20,7 °С.

При этом синоптики предупреждают о сильном ветре. Он дует уже два дня в Аджарии и не прекратится 25 декабря. Днем его скорость будет достигать 17−22 метра в секунду, а ночью он даже усилится.