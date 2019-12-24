Москва, 24 декабря 2019, 13:02 — REGNUM Московская канатная дорога на Воробьевых горах в новогоднюю ночь будет работать до 05:00. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба канатной дороги.
В пресс-службе также отметили, что первого в 2020 году пассажира ждёт подарок.
30 декабря канатная дорога будет работать с 16:00 до 21:00 по тарифу понедельника.
1 января она возобновит работу с 16:00 и будет работать до 23:00 по тарифу выходного дня. Тариф выходного дня будет также действовать со 2 по 8 января, в эти даты график работы канатной дороги — с 10:00 до 23:00.