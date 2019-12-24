Москва, , 12:54 — REGNUM Новогодняя дискотека для учащихся одной из школ на востоке Москвы отменена из-за рекомендаций МВД РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник.

Как сообщается, родителям 5−11-х классов сообщили о том, что, в связи с участившимися случаями эвакуации школы и рекомендациями МВД, было принято решение отменить праздничную дискотеку, приуроченную к новогодним праздникам.

Отмечается, что мероприятие изначально было запланировано на пятницу, 27 декабря.

Как отмечает источник, соответствующее сообщение было разослано после очередной эвакуации учащихся школы.