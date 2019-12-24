Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Фальсификаторы истории Великой Отечественной войны активизировались в связи с 75-летней годовщиной Победы, в связи с чем они должны получить отпор. Об этом заявил председатель Совета ветеранов Петербурга Василий Волобуев на заседании городского правительства 24 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Война — это, конечно, величайшее и горе, и победа. И надо иметь в виду, что сегодня очень многие — особенно активизируются фальсификаторы к юбилейным датам — стараются принизить роль нашей Победы, стараются поставить на одну доску нашу страну и Гитлера с фашистской Германией», — сказал Волобуев.

Он добавил, что ветеранам было приятно, что президент Владимир Путин в одном из своих недавних выступлений «дал жесткий аргументированный отпор фальсификаторам всех мастей, в том числе тем, которые из наших».

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Волобуев добавил, что главное — сохранить память о погибших, а для ветеранов — оказаться в центре внимания и заботы. Он предложил присвоить 2 мая звания Почетного ветерана Санкт-Петербурга.

«Ну и, конечно, на наш взгляд, большего внимания заслуживает изучение истории Великой Отечественной войны, особенно в школах. И, конечно, борьба с фальсификаторами — я уже об этом говорил. Мы подготовили книгу «Великая Отечественная война. Правда и вымыслы». Здесь всё о войне, по каким направлениям идут фальсификации и как мы на них отвечаем», — сказал Волобуев.

Он рассчитывает выпустить ее при поддержке Смольного и, в частности, комитета по социальной политике и комитета по печати.

«Она будет хорошим подспорьем всем нашим ветеранам, лекторам, пропагандистам, которые выступают в школах. А если будет хороший тираж, то можно и в каждую школу ее определить», — заявил Волобуев, вручив первый экземпляр губернатору Петербурга Александру Беглову.

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