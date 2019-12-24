Астрахань, , 12:48 — REGNUM Только 12% автомобилей, проверенных УФНС России по Астраханской области, имеют разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, остальные работают нелегально. Об этом сообщила пресс-служба администрации Астраханской области по итогам совещания 23 декабря.

По данным, которые привёл глава управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области Мансур Гаджиев, из проверенных 3100 машин в регионе только 12% имеют разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Ежегодно бюджет области недополучает 120 миллионов рублей в виде налогов на доходы физических лиц (НДФЛ). Только за последнее время по итогам проверок в отношении «левых» перевозчиков составлено 74 протокола об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 194 тысяч рублей. Как отмечалось, причина — в пробеле в законодательстве: в случае прекращения предпринимательской деятельности, действие разрешения на работу такси не приостанавливается. В результате перевозчики отказываются от статуса «индивидуальный предприниматель», но фактически продолжают работу в качестве таксистов.

На совещании принято решение создать рабочую группу по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Астраханской области, которая займётся в том числе подготовкой предложений в проект федерального закона об ответственности перевозчиков, водителей легкового такси и диспетчерских служб.