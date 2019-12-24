Киргизская Республика, , 12:43 — REGNUM Главы о правах и обязанностях участников дорожного движения, водителей и других лиц в особых случаях внесены в новую редакцию Правил дорожного движения Киргизии, сообщили 24 декабря в пресс-службе правительства республики.

Соответствующий проект постановления правительства Киргизии разработан МВД республики и вынесен на общественное обсуждение. Отмечается, что документ направлен на совершенствование организации дорожного движения, снижение количества ДТП и повышение культуры участников дорожного движения.

В правительстве уточнили, что действующие ПДД устарели. Новый документ содержит нововведения в понятийном аппарате и в структуре документа. Кроме того, изменения коснулись также раздела «дорожные знаки и их характеристики».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря депутаты парламента Киргизии приняли в третьем чтении закон о снижении штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения.

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