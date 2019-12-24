Москва, , 12:42 — REGNUM Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») направил запросы в МВД России и Роспотребнадзор о возможности ограничения продаж или полного запрета торговли никотиновыми смесями, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Я обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой высказать позиции ведомств в связи с участившимися случаями отравлений среди детей и подростков (есть и со смертельным исходом), связанных с употреблением леденцов, пастилок или пакетиков со смесью с высоким содержанием никотина», — заявил Пискарёв.

Он обратил внимание на то, что в получивших широкое распространение «никотиновых конфетах» содержание никотина превышает опасные для здоровья концентрации.

«Думаю, что речь должна идти о полном запрете таких ядовитых «конфет». Они ввозятся в нашу страну преимущественно из-за рубежа, и их продажу подросткам можно расценивать как алчную попытку нажиться на здоровье наших детей, и это необходимо срочно пресечь», — заявил глава профильного комитета Госдумы.

Ранее Совфед обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву ввести ограничения на оборот никпэков.

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