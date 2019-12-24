Москва, , 12:42 — REGNUM Арест Хасана и Закре Полонкоевых, подозреваемых в нападении на начальника Центра по противодействую экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева признан законным. Такое решение вынес вчера, 23 декабря, Московский городской суд, рассмотрев жалобу стороны защиты на решение Басманного суда Москвы, который поместил Полонкоевых под стражу до 7 февраля 2020 года.

Задержанным предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. Оба арестованных свою вину в данных преступлениях не признают.

Напомним, братьев Полонкоевых и еще троих человек задержали в ингушском селе Экажево вскоре после убийства в Москве начальника Центра «Э» Ингушетии и его брата, совершенном 2 ноября. Их подозревают в покушении на сотрудника полиции в январе 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими

Машина Эльжаркиева была обстреляна на федеральной трассе «Кавказ» по пути в город Назрань. При этом были ранены три человека, один из них скончался. Ибрагим Эльжаркиев не пострадал. По некоторым данным, Хасан Полонкоев владеет сетью АЗС и нефтяным бизнесом. Он якобы является лидером группы, причастной к нападению на главу центра «Э».

Читайте также: Пятерых подозреваемых в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии доставят в Москву