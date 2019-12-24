Москва, , 12:41 — REGNUM Около 80% жителей России довольны своей жизнью, за последние 19 лет этот показатель вырос на 17%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сегодня о том, что удовлетворены своей жизнью, заявляют 79% опрошенных, 20 лет назад — 62%», — говорится в исследовании.

Отмечается, что материальным положением семьи довольны 46% опрошенных, этот показатель почти в два раза больше, чем 19 лет назад (25%). Питанием и жилищными условиями своей семьи удовлетворены 78% и 73% респондентов, против 41% и 61% 19 лет назад.

Опрос проводился 18 декабря методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. жителей старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос «Левада-центра» показал, что в целом уходящий, 2019 год оценили как средний 66% жителей России. Для 18% уходящий год был хорошим, для 15% — плохим.

Почти треть (29%) назвали 2019 год неудачным для себя лично. 61% респондентов он принёс удачу. Не заметили повышения уровня жизни населения страны 43%, столько же (43%) заявили, что уровень за год снизился.

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